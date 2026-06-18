Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Erick Thohir Siapkan Bonus Khusus untuk Klub Super League, Ada Syaratnya

Kamis, 18 Juni 2026 – 13:34 WIB
Erick Thohir Siapkan Bonus Khusus untuk Klub Super League, Ada Syaratnya - JPNN.COM
Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan klub-klub Super League yang memberi ruang lebih besar kepada pemain lokal akan mendapat apresiasi.

Mulai musim depan, PSSI bersama I League menyiapkan insentif khusus berupa tambahan pendanaan bagi klub yang konsisten menurunkan pemain Indonesia dalam pertandingan.

Kebijakan ini disampaikan Erick Thohir saat rapat kerja bersama Komisi X DPR RI yang turut membahas proses naturalisasi pemain keturunan Mitchell Baker dan Luke Vickery.

Baca Juga:

Di tengah perdebatan soal maraknya penggunaan pemain asing di kompetisi domestik, Erick menegaskan PSSI telah menyiapkan mekanisme agar pembinaan pemain lokal tetap menjadi prioritas klub-klub peserta Super League.

Menurutnya, regulasi pemain asing tidak mengalami perubahan untuk musim mendatang.

Setiap klub tetap diperbolehkan mengontrak hingga 11 pemain asing dalam satu musim.

Baca Juga:

Namun, hanya sembilan pemain yang dapat didaftarkan dalam satu pertandingan dan maksimal tujuh pemain asing yang dimainkan secara bersamaan di lapangan.

Meski kuota pemain asing tetap dipertahankan, PSSI ingin memastikan talenta lokal tidak tersisih.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan memberikan uang tambahan bagi klub yang berani memainkan pemain lokal lebih banyak di kompetisi Super League.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Erick Thohir  Super League  Ketua Umum PSSI  PSSI 
BERITA ERICK THOHIR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp