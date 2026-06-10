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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Erick Thohir Soal Shin Tae Yong Gabung Persija: Bagus Dong

Rabu, 10 Juni 2026 – 08:25 WIB
Erick Thohir Soal Shin Tae Yong Gabung Persija: Bagus Dong - JPNN.COM
Ketua Umum PSSI Erick Thohir menemui awak media di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (9/6/2026), setelah kemenangan timnas Indonesia atas timnas Mozambik dengan skor 1-0. (ANTARA/Zaro Ezza Syachniar)

jpnn.com - JAKARTA - Shin Tae Yong resmi menjadi Pelatih Persija Jakarta. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut positif kembalinya Shin Tae Yong ke Indonesia.

Menurut Erick, dengan makin banyak kualitas pelatih bagus yang berkarier di Indonesia, maka itu menjadi pertanda kualitas liga di Tanah Air kian berkembang ke arah yang benar.

"Bagus dong. Karena ranking liga kita itu, kan, naik dari 25 menjadi 16 kalau tidak salah. Target kita kalau bisa 10 besar. Kemarin secara komersial, liga kita sudah ranking satu Asia Tenggara," kata Erick Thohir kepada wartawan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (9/6), setelah kemenangan Timnas Indonesia atas Mozambik 1-0.

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Erick yang juga menteri pemuda dan olahraga (menpora) itu mengatakan bahwa makin banyak pelatih bagus ke liga di Indonesia maka kualitas kompetisi kian baik.

"Ya jadi makin banyak coach bagus ke liga, kualitas liga makin bagus, mudah-mudahan liga tembus 10 besar. Tentu itu menjadi bagian fundamental pengembangan tim nasional selain, ya, terus kita pacu, U-17 kita, U-19 kita, dan juga grassroots kita yang sekarang terus kita dorong," tambah dia

Adapun Shin Tae Yong diumumkan sebagai pelatih kepala baru Persija pada  jumpa pers di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara, Senin. 

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Persija menjadi pekerjaan keempat Shin setelah melatih Timnas Indonesia selama lima tahun berakhir pada Januari 2025. 

Setelah kontraknya di Indonesia diputus PSSI awal Januari tahun lalu, Shin menjadi wakil ketua umum Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA) selama 11 bulan.

Ketum PSSI Erick Thohir merespons Shin Tae Yong menjadi pelatih Persija Jakarta.

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TAGS   Shin Tae Yong  Persija Jakarta  Erick Thohir  Liga Indonesia  PSSI  Timnas Indonesia 
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