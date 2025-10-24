Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Erick Thohir Tahan Diri: PSSI Belum Berani Pilih Pelatih Baru Timnas Indonesia

Jumat, 24 Oktober 2025 – 21:59 WIB
Skuad Timnas Indonesia menjalani sesi latihan. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara soal langkah federasi terkait calon pelatih baru Timnas Indonesia.

Erick menegaskan bahwa PSSI tak akan terburu-buru mencari pelatih baru untuk menggantikan Patrick Kluivert, yang diberhentikan setelah kegagalan Skuad Garuda lulus ke Piala Dunia 2026.

PSSI Belum Tentukan Pelatih Timnas Indonesia

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga itu menyebut fokus utama federasi bukan pada sosok pelatih, melainkan pembenahan rencana jangka panjang timnas dan reputasi Indonesia di mata dunia.

"Kami tidak terburu-buru menunjuk kepelatihan. Saat ini, prioritas kami ialah FIFA Matchday November untuk tim U-23."

"Target kami tetap masuk peringkat 100 dunia, tetapi semuanya harus disusun matang, Maret seperti apa, Juni seperti apa, dan seterusnya," ucap Erick.

Masih Berhati-hati

Erick juga mengungkapkan bahwa hingga kini PSSI belum mengontak calon pelatih mana pun. 

Dia menilai proses ini perlu kehati-hatian karena masih ada tantangan besar di balik layar, terutama soal bagaimana Indonesia dipandang di kancah internasional.

"Kami belum mencari siapa pun. Saat ini fokus dahulu membangun kepercayaan dan menunjukkan bahwa kita bangsa yang berperilaku baik."

Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara soal langkah federasi terkait calon pelatih baru Timnas Indonesia.

TAGS   Timnas Indonesia  PSSI  Erick Thohir  Pelatih Timnas Indonesia  Pelatih Baru Timnas Indonesia 
