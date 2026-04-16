Erick Thohir: Timnas Indonesia Sudah Punya Lawan pada FIFA Matchday Juni Mendatang

Kamis, 16 April 2026 – 17:20 WIB
Skuad Timnas Indonesia saat melakoni laga FIFA Series 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta melawan Bulgaria. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia dijadwalkan sudah mendapatkan satu lawan tanding pada FIFA Matchday Juni mendatang.

Ketum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa calon lawan yang akan dihadapi sudah ada dan belum bisa diungkapkan kepada publik.

Pria kelahiran 30 Mei 1970 itu berharap lawan yang dihadapi bisa berlangsung.

“Untuk Juni lawan tanding di FIFA Matchday kami sudah mendapatkan satu. Tinggal menunggu hitam di atas putih terlebih dahulu untuk menghindari seperti sebelumnya melawan Kuwait yang batal,” ujar Erick.

Dia mengaku terkesan dengan program dari pelatih John Herdman yang juga mendorong laga persahabatan melawan negara-negara yang kompetisi.

Diharapkan dengan adanya uji coba tersebut membuat level permainan Timnas Indonesia lebih meningkat dari sebelumnya melawan negara-negara ASEAN maupun daratan Asia.

“Kami mendorong pertandingan kompetitif seperti lawan Bulgaria. John Herdman diharapkan bisa berikan taktik sesuai lawan tandingnya,” ungkap mantan Presiden Inter Milan itu.

Menarik ditunggu jadwal pertandingan Timnas Indonesia berikutnya mengingat laga tersebut menjadi pemanasan menjelang ASEAN Championship 2026 pada Juli mendatang.

Ketum PSSI, Erick Thohir memastikan Timnas Indonesia sudah mendapatkan satu calon lawan untuk FIFA Matchday pada 1 hingga 9 Juni mendatang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

