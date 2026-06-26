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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Erick Thohir Tutup Kans Timnas Indonesia Jumpa Argentina Lagi, Ini Alasannya

Jumat, 26 Juni 2026 – 08:28 WIB
Erick Thohir Tutup Kans Timnas Indonesia Jumpa Argentina Lagi, Ini Alasannya - JPNN.COM
Elkan Baggott pada laga FIFA Matchday Timnas Indonesia vs Argentina di SUGBK, Senayan, Jakarta, Senin (19/6) malam. Foto: PSSI.org

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir merespons peluang Timnas Indonesia kembali menghadapi Argentina dalam laga uji coba internasional.

Alih-alih membuka kesempatan rematch, dia menegaskan PSSI ingin mendatangkan tim elite lain ke Tanah Air.

Menurutnya, pertandingan melawan juara dunia itu sudah menjadi bagian dari sejarah, sehingga kini saatnya Garuda menjajal kekuatan raksasa sepak bola lainnya.

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"Bosan lah. Bawa tim yang lain lah. Masak Argentina lagi," kata Erick Thohir kepada wartawan.

Timnas Indonesia memang pernah berhadapan dengan Argentina pada FIFA Matchday Juni 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Meski Lionel Messi absen, laga tersebut tetap disambut antusias luar biasa oleh publik dengan tiket yang nyaris ludes terjual.

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Erick Thohir mengakui animo masyarakat saat itu sangat besar. Untuk itu, PSSI kini ingin kembali menghadirkan atmosfer serupa dengan mengundang negara papan atas lainnya, bukan mengulang lawan yang sama.

Namun, rencana tersebut belum akan terealisasi dalam waktu dekat.

Ketum PSSI Erick Thohir menyebut kans Timnas Indonesia melawan Argentina dalam laga ujicoba tidak ada. PSSI ingin mencari tim lain yang juga lebih besar.

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TAGS   Timnas Indonesia  Erick Thohir  Argentina  Indonesia vs Argentina  PSSI 
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