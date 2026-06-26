Erick Thohir Tutup Kans Timnas Indonesia Jumpa Argentina Lagi, Ini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir merespons peluang Timnas Indonesia kembali menghadapi Argentina dalam laga uji coba internasional.

Alih-alih membuka kesempatan rematch, dia menegaskan PSSI ingin mendatangkan tim elite lain ke Tanah Air.

Menurutnya, pertandingan melawan juara dunia itu sudah menjadi bagian dari sejarah, sehingga kini saatnya Garuda menjajal kekuatan raksasa sepak bola lainnya.

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"Bosan lah. Bawa tim yang lain lah. Masak Argentina lagi," kata Erick Thohir kepada wartawan.

Timnas Indonesia memang pernah berhadapan dengan Argentina pada FIFA Matchday Juni 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Meski Lionel Messi absen, laga tersebut tetap disambut antusias luar biasa oleh publik dengan tiket yang nyaris ludes terjual.

Erick Thohir mengakui animo masyarakat saat itu sangat besar. Untuk itu, PSSI kini ingin kembali menghadirkan atmosfer serupa dengan mengundang negara papan atas lainnya, bukan mengulang lawan yang sama.

Namun, rencana tersebut belum akan terealisasi dalam waktu dekat.