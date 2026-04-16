Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Erick Thohir Ungkap Rencana Besar! Timnas Indonesia Incar Tim Langganan Piala Dunia

Kamis, 16 April 2026 – 18:37 WIB
Kiper Timnas Indonesia, Ernando Ari saat berlaga menghadapi Argentina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Foto: Dokumentasi PSSI

jpnn.com - Timnas Indonesia belum memiliki agenda dalam waktu dekat untuk menghadapi tim-tim kuat yang rutin tampil di Piala Dunia.

Ketum PSSI Erick Thohir berharap rencana tersebut bisa terealisasi pada agenda FIFA Matchday November mendatang.

Saat ini, federasi masih fokus pada sejumlah agenda yang sudah menanti, mulai dari laga persahabatan pada Juni hingga ASEAN Championship 2026.

"Semoga pada FIFA Matchday bulan November ada tim besar selepas Piala Dunia 2026 yang mau datang."

"Kami pernah berhasil mendatangkan Argentina sebelumnya," ujar pria kelahiran 30 Mei 1970 itu.

Erick Thohir juga menilai Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memiliki pandangan yang sejalan terkait pentingnya uji coba melawan tim-tim kuat.

Menurutnya, pertandingan melawan tim berkualitas dibutuhkan untuk meningkatkan level permainan Timnas Indonesia.

"Kami mendorong pertandingan-pertandingan kompetitif seperti lawan Bulgaria."

Ketum PSSI, Erick Thohir berharap pada FIFA Matchday di 9--17 November mendatang menghadapi negara-negara tangguh langganan Piala Dunia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Timnas Indonesia  Erick Thohir  Jadwal Timnas Indonesia  FIFA Matchday  Piala Dunia 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp