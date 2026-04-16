Erick Thohir Ungkap Rencana Besar! Timnas Indonesia Incar Tim Langganan Piala Dunia

Kamis, 16 April 2026 – 18:37 WIB

jpnn.com - Timnas Indonesia belum memiliki agenda dalam waktu dekat untuk menghadapi tim-tim kuat yang rutin tampil di Piala Dunia.

Ketum PSSI Erick Thohir berharap rencana tersebut bisa terealisasi pada agenda FIFA Matchday November mendatang.

Saat ini, federasi masih fokus pada sejumlah agenda yang sudah menanti, mulai dari laga persahabatan pada Juni hingga ASEAN Championship 2026.

"Semoga pada FIFA Matchday bulan November ada tim besar selepas Piala Dunia 2026 yang mau datang."

"Kami pernah berhasil mendatangkan Argentina sebelumnya," ujar pria kelahiran 30 Mei 1970 itu.

Erick Thohir juga menilai Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memiliki pandangan yang sejalan terkait pentingnya uji coba melawan tim-tim kuat.

Menurutnya, pertandingan melawan tim berkualitas dibutuhkan untuk meningkatkan level permainan Timnas Indonesia.

"Kami mendorong pertandingan-pertandingan kompetitif seperti lawan Bulgaria."