JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Erick Thohir Ungkap Soal Penambahan Pemain Baru di Timnas Indonesia, Apa Katanya?

Selasa, 09 September 2025 – 06:43 WIB
Ketum PSSI, Erick Thohir. Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - Ketua Umum PSSI Erick Thohir berbicara soal kans penambahan pemain di Timnas Indonesia untuk menghadapi putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Erick memastikan skuad asuhan Patrick Kluivert saat ini sudah memiliki kedalaman yang cukup sehingga tidak ada rencana untuk menambah pemain baru.

Tak Perlu Penambahan Pemain

Menurut Erick, komposisi tim sudah lengkap dengan hadirnya pemain dari berbagai latar belakang, baik diaspora Eropa maupun bintang lokal Liga Indonesia.

"Skuad kita sudah tebal. Dari Belanda ada, Amerika ada, Italia ada, Spanyol ada, bahkan dari Liga Indonesia banyak pemain yang mendapat kesempatan," ujarnya.

Pada pertandingan terkini, Indonesia harus puas bermain imbang 0-0 melawan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (8/9/2025) malam.

Meski gagal mencetak gol, Erick menilai laga melawan Lebanon tetap memberi pengalaman berharga. Dia melihat konsistensi permainan mulai terbentuk.

"Formasi yang diterapkan mulai terlihat solid. Hari ini menjadi ujian yang penting," kata mantan Presiden Inter Milan itu.

Kelemahan Timnas Indonesia

Namun, Erick tetap menyoroti satu kelemahan utama Skuad Garuda, yakni penyelesaian akhir. Dia melihat beberapa peluang emas gagal dikonversi menjadi gol, sesuatu yang perlu segera dibenahi oleh pelatih, Patrick Kluivert.

TAGS   Erick Thohir  Timnas Indonesia  PSSI  Ketua Umum PSSI  Lebanon 
