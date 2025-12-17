Erick Thohir Yakin Kutukan 30 Tahun Indonesia di SEA Games Bisa Terputus

jpnn.com - Optimisme tinggi terus menyelimuti kontingen Indonesia di ajang SEA Games 2025.

Keyakinan tersebut didorong oleh capaian medali emas yang konsisten melampaui target harian yang ditetapkan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Hingga Rabu (17/12/2025) pukul 16.30 WIB, Indonesia menempati peringkat kedua klasemen sementara perolehan medali dengan total 72 emas, 82 perak, dan 88 perunggu, atau keseluruhan 242 medali.

Capaian tersebut semakin menguatkan peluang Indonesia bertahan di posisi runner up hingga akhir penyelenggaraan SEA Games 2025.

Menteri Pemuda dan Olahraga RI Erick Thohir sebelumnya menargetkan minimal 80 medali emas agar Indonesia tetap bercokol di tiga besar klasemen akhir.

Dengan raihan 72 emas saat ini, target tersebut telah tercapai sebesar 90 persen atau hanya membutuhkan tambahan 10 persen lagi untuk menembus sasaran awal.

Konsistensi raihan emas juga membuka peluang Indonesia mengakhiri SEA Games 2025 di peringkat kedua, sebuah capaian yang terakhir kali diraih 30 tahun lalu pada SEA Games 1995 di Chiang Mai, Thailand.

Saat itu, kontingen Merah Putih finis di posisi runner up dengan koleksi 77 emas, 67 perak, dan 77 perunggu. Setelah edisi tersebut, Indonesia tercatat hanya mampu menembus peringkat ketiga jika tidak berstatus sebagai tuan rumah.