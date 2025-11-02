Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Erika Carlina Akhirnya Ungkap Rencana Menikah dengan DJ Bravy

Minggu, 02 November 2025 – 05:55 WIB
Erika Carlina Akhirnya Ungkap Rencana Menikah dengan DJ Bravy - JPNN.COM
Erika Carlina dilamar oleh DJ Bravy di panggung Synchronize Fest 2025 yang diadakan di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta pada Minggu (5/10). Foto: Instagram/synchronizefest

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Erika Carlina akhirnya mengungkap rencana pernikahannya dengan DJ Bravy.

Meski tidak membeberkan secara detail, dia mengatakan hari bahagianya itu kemungkinan digelar tahun depan.

"Hari bahagianya didoakan saja, penginnya tahun depan, tetapi doakan saja," ujar Erika Carlina di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (31/10).

Baca Juga:

Namun, perempuan berusia 32 tahun itu tidak berbicara lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Erika Carlina hanya meminta doa agar hubungan dirinya dengan DJ Bravy diberi kelancaran.

Sebelumnya, Erika Carlina dilamar oleh kekasihnya, DJ Bravy di panggung Synchronize Fest 2025 pada Senin (6/10) dini hari.

Baca Juga:

DJ Bravy bersama rekannya di A4A Clan tampil di District Stage, Synchronize Fest 2025 pada hari ketiga.

Di atas panggung, DJ Bravy ternyata mengejutkan penonton dengan melamar Erika Carlina. Momen bahagia itu dibagikan oleh akun Synchronize Festival di Instagram.

Selebritas Erika Carlina akhirnya mengungkap rencana pernikahannya dengan DJ Bravy.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Erika Carlina  DJ Bravy  erika carlina hamil  Erika Carlina nikah 
BERITA ERIKA CARLINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp