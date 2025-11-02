Erika Carlina Akhirnya Ungkap Rencana Menikah dengan DJ Bravy

Minggu, 02 November 2025 – 05:55 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Erika Carlina akhirnya mengungkap rencana pernikahannya dengan DJ Bravy.

Meski tidak membeberkan secara detail, dia mengatakan hari bahagianya itu kemungkinan digelar tahun depan.

"Hari bahagianya didoakan saja, penginnya tahun depan, tetapi doakan saja," ujar Erika Carlina di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (31/10).

Namun, perempuan berusia 32 tahun itu tidak berbicara lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Erika Carlina hanya meminta doa agar hubungan dirinya dengan DJ Bravy diberi kelancaran.

Sebelumnya, Erika Carlina dilamar oleh kekasihnya, DJ Bravy di panggung Synchronize Fest 2025 pada Senin (6/10) dini hari.

DJ Bravy bersama rekannya di A4A Clan tampil di District Stage, Synchronize Fest 2025 pada hari ketiga.

Di atas panggung, DJ Bravy ternyata mengejutkan penonton dengan melamar Erika Carlina. Momen bahagia itu dibagikan oleh akun Synchronize Festival di Instagram.