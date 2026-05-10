Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Erika Carlina Ungkap Alasan Tertarik Bintangi film Jangan Buang Ibu

Senin, 11 Mei 2026 – 00:09 WIB
Erika Carlina Ungkap Alasan Tertarik Bintangi film Jangan Buang Ibu - JPNN.COM
Konferensi pers film Jangan Buang Ibu di kawasan Grogol, Jakarta Barat, Sabtu (9/5). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Erika Carlina membintangi film terbaru berjudul Jangan Buang Ibu.

Dia lantas mengungkapkan alasannya tertarik bergabung dalam film garapan Hadrah Daeng Ratu itu.

"Tentu karena aku sekarang sudah jadi new mom. Aku sudah menjadi seorang ibu sekarang dan sangat bangga untuk memerankan seorang ibu juga di sini, selain menjadi seorang hantu pastinya," ujar Erika Carlina di kawasan Grogol, Jakarta Barat, Sabtu (9/5).

Baca Juga:

Perempuan 32 tahun itu pun mengaku senang karena bisa bermain di film tersebut, terlebih dia juga memerankan karakter sebagai seorang ibu.

"Ya, menjadi seorang new mom juga terus memerankan karakter ini, enjoy, happy, bahagia," ucap Erika Carlina.

Film Jangan Buang Ibu mengisahkan Ristiana, seorang ibu tunggal yang membesarkan tiga anaknya sendirian dengan penuh pengorbanan setelah sang suami meninggal dunia.

Baca Juga:

Namun, ketika memasuki masa tua, Ristiana justru harus menghadapi kenyataan pahit ketika dia diabaikan oleh anak-anaknya dan dititipkan di panti jompo.

Kisah ini menyoroti luka batin, kesepian, serta kerinduan seorang ibu akan kasih sayang dari keluarganya.

Aktris Erika Carlina menceritakan alasannya tertarik membintangi film Jangan Buang Ibu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Erika Carlina  film Jangan Buang Ibu  Nirina Zubir  Mpok Atiek 
BERITA ERIKA CARLINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp