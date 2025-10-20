Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Erin Ancam Bongkar Pengkhianatan, Andre Taulany Merespons Begini

Senin, 20 Oktober 2025 – 16:10 WIB
Erin Ancam Bongkar Pengkhianatan, Andre Taulany Merespons Begini - JPNN.COM
Andre Taulany. Foto: Instagram/andreastaulany

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Andre Taulany akhirnya buka suara, meski secara tidak langsung, di tengah kisruh rumah tangganya dengan Erin Wartia Trigina.

Melalui unggahan di Instagram @taulany_tv, Andre menunjukkan sikap santai menghadapi konflik yang terus jadi sorotan publik.

Dalam foto yang diunggah, Andre Taulany tampak tersenyum sambil mengacungkan jempol.

Baca Juga:

Dia menulis keterangan singkat yang diduga menjadi tanggapannya atas curahan hati Erin yang menuding dirinya bersikeras menceraikan meski sudah tiga kali ditolak pengadilan.

“Sudah malas ribut-ribut, apa pun itu, oke-in aja biar cepat beres,” tulis Andre.

Dalam keterangan foto lanjutan, dia justru menulis, “Oke-in dulu aja, mikirnya nanti,” seolah enggan memperpanjang drama rumah tangga di depan publik.

Baca Juga:

Unggahan itu muncul tak lama setelah Erin Wartia menyampaikan ancamannya di media sosial.

Dia menegaskan siap membongkar dugaan pengkhianatan yang dilakukan Andre dalam sidang pembuktian nanti.

Andre Taulany menanggapi santai soal ancaman sang istri, Erin Wartia Trigina, yang akan bongkar pengkhianatan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Erin Taulany  Andre Taulany  Perceraian artis  perceraian 
BERITA ERIN TAULANY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp