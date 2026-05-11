Erin Klarifikasi Soal Penggunaan Nama Taulany di Instagram

Senin, 11 Mei 2026 – 11:11 WIB
Mantan istri Andre Taulany, Erin Taulany. ANTARA/HO-Instagram/ @erintaulany/Luthfia Miranda Putri

jpnn.com, JAKARTA - Rien Wartia Trigina alias Erin menyampaikan klarifikasi soal masih memakai nama belakang Taulany di akun Instagram.

Mantan istri Andre Taulany itu mengaku telah mengupayakan perubahan nama belakang di Instagram sejak September 2025 lalu.

Akan tetapi, kendala teknis membuat proses perubahan nama tersebut memakan waktu cukup lama.

"Saya sudah proses itu dari September, dari pihak Meta harus ke Internasional, pihak Meta Internasional. Karena waktu pas lagi nama itu dibuat, itu diproses dari pihaknya dia, orangnya dia. Jadi memang agak lama," ungkap Erin di Polres Metro Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Menurut Erin, dirinya terus berupaya mengubah nama belakang tersebut di akun media sosial.

Akan tetapi, pihak terkait belum mengonfirmasi soal perubahan nama akun milik Erin.

"Jadi itulah makanya saya terus fight untuk diubah namanya. Memang sudah sudah diproses dari September, tapi memang belum pihak Meta belum confirm," ucapnya.

Erin lantas menegaskan bahwa dirinya tidak ingin menggunakan nama Taulany lagi.

