Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Erin Siap Dimintai Keterangan Polisi terkait Dugaan Penganiayaan: Saya Punya Bukti Semua

Sabtu, 09 Mei 2026 – 01:20 WIB
Erin Siap Dimintai Keterangan Polisi terkait Dugaan Penganiayaan: Saya Punya Bukti Semua - JPNN.COM
Rien Wartia Trigina atau Erin. Foto: Instagram/erintaulany

jpnn.com, JAKARTA - Rien Wartia Trigina atau dikenal Erin dilaporkan oleh mantan asisten rumah tangganya (ART) berinisial H atau Herawati atas dugaan penganiayaan.

Mantan istri Andre Taulany itu pun menunjukkan kesiapannya menghadapi laporan polisi tersebut.

Dia menuturkan bahwa dirinya siap memberikan keterangan apabila dijadwalkan pemanggilan oleh pihak kepolisian.

Baca Juga:

Sebab, Erin telah mengantongi barang bukti yang dapat menguatkan pernyataannya.

"Sangat siap sekali karena saya punya buktinya semua," ujar Erin di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (8/5).

Namun, ibu tiga anak itu menuturkan bahwa hingga kini belum ada pemanggilan dari polisi terkait laporan tersebut.

Baca Juga:

"Belum ada," kata Erin.

Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukumnya, Sunan Kalijaga memastikan Erin bakal mengikuti prosedur yang berlaku.

Mantan istri Andre Taulany, Rien Wartia Trigina atau Erin menunjukkan kesiapannya menghadapi laporan dugaan penganiayaan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Erin  penganiayaan  Mantan istri Andre Taulany  Rien Wartia Trigina 
BERITA ERIN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp