Erin Sudah Move On Dari Andre Taulany?

Minggu, 10 Mei 2026 – 17:07 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Rien Wartia Trigina alias Erin menegaskan bahwa dirinya sudah move on dari mantan suaminya, Andre Taulany.

Kini, dia pun telah menutup buku dengan mantan suaminya tersebut.

"Oh, sangat, sangat sudah dong (move on)," ujar Erin di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (8/5).

Dalam kesempatan yang sama, dia juga bicara blak-blakan soal hubungannya dengan Andre Taulany.

Secara mengejutkan, Erin mengaku bahwa hubungannya dengan mantan suaminya itu sudah tak terjalin baik.

"Enggak baik," tuturnya.

Dia juga menuturkan dirinya sudah lama tak berkomunikasi dengan komedian sekaligus musisi 51 tahun itu.

Walaupun hubungannya sudah tak terjalin baik, tetapi dia memastikan bahwa tak ada dendam di antara mereka.