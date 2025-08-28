Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Erin Taulany Puji Andre Taulany Sosok yang Baik

Kamis, 28 Agustus 2025 – 03:10 WIB
Erin Taulany Puji Andre Taulany Sosok yang Baik - JPNN.COM
Andre Taulany dan Rien Wartia Trigina. Foto: Instagram/andretaulany

jpnn.com, JAKARTA - Permohonan cerai Andre Taulany terhadap istrinya, Rien Wartia Trigina alias Erin kembali dibatalkan.

Seusai mendengar putusan majelis hakim Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa, Erin lantas menyampaikan pesan melalui kuasa hukumnya.

"Bu Erin sampaikan tadi, 'Bang Andre very nice, anak-anak juga happy, kami kembali lagi'," ujar kuasa hukum Erin Taulany, Firman Pangaribuan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (26/8).

Baca Juga:

Menurut Firman, kliennya juga ingin menyelesaikan persoalan yang ada secara baik-baik.

"Kemudian kalau ada persoalan-persoalan akan diselesaikan dengan cara-cara baik di luar dari perceraian. Hanya itu yang saya tahu," kata Firman Pangaribuan.

Dia mengatakan, kliennya memang ingin tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Andre Taulany.

Baca Juga:

"Bayangkan, pada waktu kemarin saya ditanyakan mengenai rekonvensi kan, Ibu Erin mengatakan tidak menginginkan perceraian. Dan Ibu Erin sampaikan, itu dengan tegas kepada saya, 'Bang, Bang Andre itu very nice', Itu point of view dia," ucap Firman.

Dia menuturkan, ketiga anak pasangan suami istri itu juga bersyukur dengan putusan yang ada.

Permohonan cerai Andre Taulany terhadap istrinya, Rien Wartia Trigina alias Erin kembali dibatalkan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Andre Taulany  Istri Andre Taulany  Perceraian artis  Erin Taulany 
BERITA ANDRE TAULANY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp