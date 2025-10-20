Close Banner Apps JPNN.com
Erin Taulany: Tunggu Tanggal Mainnya, Akan Saya Bongkar!

Senin, 20 Oktober 2025 – 12:32 WIB
Andre Taulany bersama istrinya Erin Taulany. Foto Instagram

jpnn.com, JAKARTA - Setelah lama bungkam, Rien Wartia Trigina atau Erin Taulany akhirnya bicara blak-blakan soal prahara rumah tangganya dengan Andre Taulany.

Lewat unggahan di Instagram, Erin menegaskan bahwa sikap diamnya selama ini bukan karena kalah, melainkan demi menjaga kondisi mental ketiga anaknya yang kini beranjak remaja.

“Selama ini saya diam semata-mata untuk melindungi mental health dan psikis tiga anak saya yang sedang tumbuh remaja. Saya hanya ingin mereka bahagia,” tulis Erin dalam unggahannya, Sabtu (18/10).

Istri Andre Taulany itu mengaku sudah berusaha sabar menghadapi berbagai tudingan negatif yang dialamatkan kepadanya.

Namun, dia merasa tak perlu memberikan pembelaan publik, karena yakin bahwa Tuhan mengetahui segalanya.

“Saya enggak perlu menjelaskan, enggak perlu membela diri. Allah SWT Maha Mengetahui,” ujarnya.

Menariknya, dalam unggahan tersebut Erin juga menyinggung soal gugatan cerai Andre Taulany yang kabarnya kembali ditolak oleh pengadilan agama.

Dia bahkan mempersilakan publik menilai sendiri dan menegaskan bahwa dirinya telah membuktikan kebenaran di hadapan hukum.

Erin Taulany akhirnya bicara lantang soal rumah tangganya dan beri peringatan keras untuk sang suami, Andre.

