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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Erling Haaland Jadi Monster Piala Dunia 2026, Sejajar Lionel Messi dan Kylian Mbappe

Senin, 06 Juli 2026 – 10:28 WIB
Erling Haaland Jadi Monster Piala Dunia 2026, Sejajar Lionel Messi dan Kylian Mbappe - JPNN.COM
Selebrasi Erling Haaland saat berlaga pada ajang Piala Dunia 2026 melawan Brasil di New York New Jersey Stadium, Senin (6/7) dini hari WIB. Foto: X/@nff_landslag

jpnn.com - Erling Haaland kembali menjelma menjadi mesin gol Norwegia pada ajang Piala Dunia 2026.

Pemain kelahiran 21 Juli 2000 itu memborong dua gol kemenangan The Vikings saat menghadapi Brasil pada babak 16 besar di New York New Jersey Stadium, Senin (6/7/2026) dini hari WIB.

Putra Alf-Inge Haaland itu mencetak brace pada menit ke-79 dan 90'.

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Melansir Fotmob, Haaland tampil sangat efisien dengan akurasi tembakan mencapai 75 persen (3/4), dua di antaranya berbuah gol.

Raihan tersebut membuat pemain Manchester City itu telah mengoleksi tujuh gol sepanjang ajang Piala Dunia 2026

Koleksi gol Haaland kini sejajar dengan Kylian Mbappe dan Lionel Messi dalam persaingan memperebutkan sepatu emas Piala Dunia.

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Haaland sendiri sejak awal hanya ingin membantu negaranya melangkah sejauh mungkin di ajang empat tahunan ini.

Target itu mulai terwujud setelah Norwegia untuk kali pertama sejak edisi 1998 berhasil menembus babak perempat final.

Pesepak bola Erling Haaland langsung menjelma menjadi mesin gol Norwegia pada ajang Piala Dunia 2026 seusai cetak brace lawan Brasil, Senin (6/7)

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TAGS   Erling Haaland  Lionel Messi  Kylian Mbappe  Piala Dunia 2026  Piala Dunia  Norwegia 
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