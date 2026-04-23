Erling Haaland Seusai Bawa Man City Menang & Rebut Puncak Klasemen: Itu Luar Biasa

Kamis, 23 April 2026 – 16:50 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Manchester City membungkam Burnley 1-0 pada lanjutan Liga Inggris 2025/2026 di Stadion Turf Moor, Kamis (23/4) dini hari WIB.

Gol Manchester City dicetak penyerang Erling Haaland.

Kemenangan ini memastikan City menggusur Arsenal dari klasemen sementara Liga Inggris.

Di saat yang sama, hasil ini juga memastikan tim tuan rumah terdegradasi ke kasta kedua.

Erling Haaland gembira timnya memenangkan laga, sekaligus membawa The Citizens berada di puncak klasemen Liga Inggris 2025/2026 untuk pertama kalinya sejak 21 Agustus.

“Menang 1-0 itu luar biasa, saya sangat senang. Saya sangat senang kami menang dan mendapat tiga poin. Kami di puncak klasemen, jadi nikmati saja," kata Haaland dikutip dari laman resmi City, Kamis (23/4).

Gol Haaland terjadi saat memanfaatkan umpan Jeremy Doku dari area tengah.

Haaland menyelesaikan peluang itu dengan tenang, mencungkil bola yang melewati jangkauan kiper Burnley, Martin Dubravka.