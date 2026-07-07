Ernando Ari Jadikan Piala Presiden 2026 Jadi Ajang Pembuktian untuk Kembali Masuk Timnas

jpnn.com, JAKARTA - Persebaya Surabaya menjadikan ajang Piala Presiden 2026 sebagai pemanasan jelang Super League 2026/27.

Pemain Persebaya, Ernando Ari Sutaryadi menyebut bahwa turnamen pramusim sangat penting untuk membangun tim jelang kompetisi resmi.

Tidak hanya itu ajang tersebut juga menjadi wadah bagi dirinya untuk bisa kembali dilirik masuk Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2027 mendatang.

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“Saya sangat senang Piala Presiden kembali digelar. Ini menjadi salah satu jalan mendapatkan kesempatan bermain sekaligus membuka peluang dipanggil Timnas Indonesia," ujar pria kelahiran 27 Februari 2002 itu.

Ernando sendiri menilai ajang Piala Presiden tetap penting kendati hanya diikuti beberapa tim.

Dengan diikuti oleh tim-tim legendaris yang punya sejarah panjang tentu membuat persaingan pada ajang ini semakin menarik.

“Semua pemain ingin memberikan yang terbaik di setiap ajang. Kalau tidak maksimal di pramusim, tentu kesempatan mendapatkan menit bermain di Liga 1 juga akan berkurang.”

“Piala Presiden juga bergengsi setelah menawarkan hadiah yang besar sehingga motivasi seluruh pemain pasti semakin tinggi," ungkap suami dari Devani Audri itu.