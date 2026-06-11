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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Ernando Ari Ungkap Alasan Hati Memilih Persebaya Lagi

Kamis, 11 Juni 2026 – 20:53 WIB
Ernando Ari Ungkap Alasan Hati Memilih Persebaya Lagi - JPNN.COM
Salah satu bintang Persebaya Surabaya Ernando Ari. Foto: persebaya

jpnn.com - Persebaya Surabaya memastikan salah satu pilar utamanya, Ernando Ari Sutaryadi, tetap menjadi bagian dari tim untuk musim-musim mendatang.

Kiper berusia 24 tahun tersebut resmi menandatangani kesepakatan kontrak baru berdurasi panjang bersama Green Force.

Keputusan Ernando untuk bertahan tidak lepas dari kesamaan arah dan tujuan antara dirinya dengan klub.

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Langkah ini menjadi bagian dari upaya klub mempertahankan fondasi utama tim menjelang musim baru, terutama pada sektor penjaga gawang yang selama ini diisi Ernando.

Sejak pertama kali bergabung pada 2018, kiper kelahiran Semarang itu berkembang menjadi salah satu pemain paling konsisten di skuad Persebaya.

Hingga kini, Ernando telah mencatatkan 102 penampilan dengan torehan 31 clean sheet.

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Catatan tersebut menjadikan Ernando sebagai salah satu figur penting dalam perjalanan Persebaya dalam beberapa musim terakhir.

Bagi Ernando, keputusan memperpanjang kerja sama dengan Persebaya bukan hanya soal kontrak profesional, melainkan juga kesesuaian visi jangka panjang.

Persebaya Surabaya memastikan salah satu pilar utamanya, Ernando Ari Sutaryadi, tetap menjadi bagian dari tim untuk musim-musim mendatang.

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TAGS   Persebaya  Ernando Ari  Persebaya Surabaya  Super League 
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