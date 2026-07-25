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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Erol Iba Geram Piala AFF Dijuluki Turnamen Ciki, Desak Timnas Indonesia Akhiri Kutukan

Sabtu, 25 Juli 2026 – 13:56 WIB
Erol Iba Geram Piala AFF Dijuluki Turnamen Ciki, Desak Timnas Indonesia Akhiri Kutukan - JPNN.COM
Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman memimpin latihan anak asuhannya menjelang tampil pada ajang ASEAN Championships 2026 di Bali United Training Center, Gianyar. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - Erol Iba menegaskan Timnas Indonesia tidak boleh meremehkan Piala AFF 2026 meski turnamen tersebut kerap dijuluki "Piala Ciki" oleh sebagian warganet. 

Menurut Erol, anggapan tersebut tidak tepat karena Indonesia sendiri belum pernah mengangkat trofi juara sepanjang sejarah keikutsertaan di ajang Asia Tenggara tersebut.

Baginya, target Timnas Indonesia saat ini harus jelas, yakni mengakhiri penantian panjang yang sudah berlangsung sejak edisi perdana pada 1996. 

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Enam kali menjadi runner up dinilai cukup menjadi bukti gelar juara masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum terselesaikan.

"Menurut saya (Piala AFF) sangat penting. Kenapa? Karena selama ini kita belum pernah menjadi juara. Sudah pernah juara belum? Belum."

"Jadi walaupun ada yang menyebutnya 'Piala Ciki', kita juga belum pernah juara. Jangan menganggap remeh. Tetap harus serius dan memberikan yang terbaik," ujar Erol Iba.

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Erol menilai tidak ada alasan bagi Timnas Indonesia untuk menganggap remeh ASEAN Championship Cup hanya karena turnamen tersebut tidak masuk kalender resmi FIFA. 

Ia menilai, setiap pertandingan tetap membawa nama bangsa dan federasi sehingga wajib diperjuangkan dengan maksimal.

Mantan pemain Timnas Indonesia Erol Iba tidak setuju dengan julukan Piala Ciki yang disematkan kepada Piala AFF. Ia menyebut turnamen itu sangat penting.

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TAGS   Timnas Indonesia  Erol Iba  Piala AFF  Piala AFF 2026 
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