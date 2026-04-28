Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Eror Persinyalan Jadi Penyebab Kecelakaan Kereta di Bekasi?

Selasa, 28 April 2026 – 14:04 WIB
Insiden tabrakan kereta api di Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, Senin (27/4/2026), berdampak pada rute KA Parahyangan Bandung. Foto: ANTARA FOTO/Paramayuda/zk

jpnn.com, BEKASI - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi enggan berspekulasi mengenai kabar yang menyebutkan adanya kegagalan sistem persinyalan dalam kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4).

Dia meminta semua pihak bersabar menunggu hasil investigasi resmi.

"Oh saya rasa saya tidak ingin lebih awal menyatakan ini karena akan KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) yang akan melakukan investigasi," kata Dudy di Stasiun Bekasi Timur, Selasa (28/4).

Baca Juga:

Dudy menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengintervensi atau mendesak KNKT untuk mengeluarkan hasil dengan cepat. Menurutnya, investigasi kecelakaan transportasi membutuhkan metodologi yang teliti dan ilmiah.

"Kami tidak ingin mendesak atau memburu-buru KNKT karena memang mereka tentunya punya metodologi maupun cara bagaimana melakukan investigasi," jelasnya.

Ditanya mengenai alasan mengapa dua sistem kereta yang berbeda bisa berada di jalur yang sama, Dudy kembali meminta awak media untuk menunggu.

Baca Juga:

Dia menekankan pentingnya prosedur penanganan kecelakaan yang sesuai aturan.

"Nanti kita lihat hasil investigasi KNKT ya, sabar. Kita tidak ingin menduga-duga karena ini adalah kecelakaan penanganannya sesuai dengan prosedur," imbuhnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kecelakaan Kereta Api  Bekasi  Menhub  Stasiun Bekasi Timur  kereta api 
BERITA KECELAKAAN KERETA API LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp