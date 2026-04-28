JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija Mengamuk, Persis Terpukul! Milomir Seslija Beber Penyebab Kekalahan Telak

Selasa, 28 April 2026 – 08:26 WIB
Duel Persija Jakarta (jersei oranye) vs Persis Solo (jersei putih) pada pekan ke-30 BRI Super League. Foto: ILeague.

jpnn.com - Persis Solo pulang tanpa poin dalam lawatannya ke markas Persija Jakarta pada pekan ke-30 BRI Super League.

Pertandingan Persija vs Persis di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Senin (27/4/2026), berakhir dengan skor telak 4-0.

Persija memberondong gawang Persis lewat gol-gol dari Allano, Jean Mota, Paulo Ricardo, dan Gustavo Almeida.

Hasil tersebut membuat posisi Persis makin rawan di papan bawah klasemen.

Saat ini, Laskar Sambernyawa masih tertahan di posisi ke-15 dengan koleksi 27 poin, hanya unggul satu angka dari Madura United FC yang menempati batas zona degradasi.

Ancaman makin nyata karena Madura United masih memiliki peluang menyalip jika mampu mengalahkan Semen Padang FC dalam laga yang dijadwalkan berlangsung Rabu (29/4/2026).

Pelatih Persis Milomir Seslija mengakui Persija memang layak meraih kemenangan. Menurut dia, anak asuhnya sempat tampil cukup baik sebelum kehilangan kendali permainan di babak kedua.

"Ini kemenangan yang pantas untuk Persija. Kami sebenarnya bermain bagus di babak pertama."

