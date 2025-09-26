Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Legislatif

Erwin Aksa Dorong Penguatan Tata Kelola Dana Haji

Jumat, 26 September 2025 – 19:12 WIB
Erwin Aksa Dorong Penguatan Tata Kelola Dana Haji
Anggota DPR RI Komisi VIII Fraksi Partai Golkar, Erwin Aksa menggelar kegiatan sosialisasi bertajuk “Memperkuat Sinergi dalam Pengelolaan Dana Haji” di Hotel Aston Pluit, Jakarta Utara. Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Komisi VIII Fraksi Partai Golkar, Erwin Aksa menggelar kegiatan sosialisasi bertajuk “Memperkuat Sinergi dalam Pengelolaan Dana Haji” di Hotel Aston Pluit, Jakarta Utara.

Dalam paparannya, Erwin Aksa menegaskan bahwa ibadah haji bukan hanya ritual spiritual, tetapi juga melibatkan aspek fisik dan finansial yang membutuhkan kesiapan menyeluruh dari jemaah maupun negara.

Oleh karena itu, pengelolaan dana haji harus dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai prinsip syariah.

Erwin menjelaskan bahwa Komisi VIII DPR RI saat ini tengah membahas revisi UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Revisi tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan baru, termasuk perubahan regulasi Arab Saudi, digitalisasi layanan, serta kebutuhan efisiensi dan transparansi biaya haji.

Beberapa poin penting yang disorot dalam kegiatan ini antara lain:

Penguatan kelembagaan BPKH agar lebih mandiri dan adaptif.

Optimalisasi investasi syariah untuk memberi manfaat lebih besar kepada jemaah.

Erwin Aksa menegaskan bahwa ibadah haji bukan hanya ritual spiritual, tetapi juga melibatkan aspek fisik dan finansial

