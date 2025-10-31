Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Erwin Diperiksa 7 Jam, Kejari Bandung Pertimbangkan Pencegahan ke Luar Negeri

Jumat, 31 Oktober 2025 – 10:10 WIB
Wakil Wali Kota (Wawalkot) Bandung Erwin. Foto: Dok. Diskominfo Kota Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung mempertimbangkan pengajuan pencegahan terhadap Wakil Wali Kota Bandung Erwin agar tidak bepergian ke luar negeri.

Hal tersebut lantaran Erwin terseret kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan pada Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Kepala Kejari (Kajari) Bandung Irfan Wibowo mengatakan, langkah pencegahan sedang dikaji oleh penyidik untuk memastikan kelancaran proses hukum yang tengah berjalan.

"Kami pertimbangkan untuk pencegahan ke luar negeri," kata Irfan di Bandung, dikutip Jumat (30/10/2025).

Menurutnya, sebelumnya penyidik tindak pidana khusus telah memeriksa Erwin selama tujuh jam di Kantor Kejari Bandung. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami dugaan korupsi.

Selain memeriksa wakil wali kota, tim penyidik juga telah memintai keterangan sejumlah saksi lainnya serta melakukan penggeledahan di beberapa kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Bandung.

"Kami sudah melakukan penyitaan dokumen dan alat bukti elektronik dari hasil penggeledahan di beberapa organisasi perangkat derah," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung Erwin menghormati segala proses hukum dan mendukung penuh langkah Kejari Kota Bandung untuk memberantas tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah kota.

