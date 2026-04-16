Eskalasi AS-Iran Memanas, Pakar Ekonomi Dorong RI Mitigasi Jalur Distribusi Energi

Kamis, 16 April 2026 – 18:36 WIB
Kapal tanker dan kargo di Selat Malaka kini terancam aksi komplotan bajak laut yang kembali muncul. Foto: AFP

jpnn.com, JAKARTA - Pakar ekonomi sekaligus Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah membahas langkah jangka panjang yang harus dilakukan Pemerintah Indonesia menyusul eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Piter menilai ketegangan di kawasan tersebut menuntut respons strategis untuk mengamankan posisi Indonesia.

Dia menekankan Indonesia perlu segera membangun ketahanan energi nasional secara lebih fundamental. 

Hal ini dilakukan guna mengantisipasi gangguan pasokan yang mungkin terjadi akibat ketidakstabilan hubungan internasional di Timur Tengah.

Langkah fundamental yang dimaksud mencakup upaya mengurangi ketergantungan pada jalur distribusi energi yang dinilai memiliki risiko tinggi. 

Piter menyarankan agar pemerintah mulai memitigasi penggunaan jalur navigasi yang rentan terdampak konflik bersenjata.

Selain pengamanan jalur, Indonesia juga didorong untuk memperluas pemanfaatan sumber energi domestik. 

Penguatan sumber energi dari dalam negeri dipandang dapat menjadi bantalan ekonomi saat terjadi gejolak pada pasar energi global.

Pakar mendorong pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan pada jalur distribusi energi yang dinilai memiliki risiko tinggi.

perang Iran  distribusi energi  ketahanan energi  Iran  Pakar ekonomi 
