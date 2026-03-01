Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Eskalasi Keamanan Timur Tengah, Kemenhaj Pastikan Keamanan 58.873 Jemaah Umrah

Minggu, 01 Maret 2026 – 04:45 WIB
Eskalasi Keamanan Timur Tengah, Kemenhaj Pastikan Keamanan 58.873 Jemaah Umrah - JPNN.COM
Ilustrasi jemaah umrah. Foto dok PNM

jpnn.com, JAKARTA - Eskalasi keamanan di kawasan Timur Tengah, berdampak pada sejumlah penerbangan dari dan menuju Arab Saudi.

Beberapa maskapai dilaporkan melakukan perubahan rute maupun penundaan jadwal penerbangan sebagai langkah antisipatif terhadap dinamika situasi regional.

Kondisi tersebut turut berpengaruh terhadap jadwal keberangkatan dan kepulangan jemaah umrah Indonesia, baik yang saat ini berada di Arab Saudi maupun yang masih berada di Tanah Air dan tengah menunggu jadwal keberangkatan.

Baca Juga:

Berdasarkan laporan melalui Sistem Komputerisasi Pengelolaan Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH), tercatat sekitar 58.873 jemaah umrah Indonesia saat ini masih berada di Arab Saudi.

Pemerintah memastikan seluruh jemaah dalam kondisi terpantau melalui koordinasi intensif dengan perwakilan dan otoritas setempat.

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah RI, Puji Raharjo, menyampaikan bahwa pemerintah terus memonitor perkembangan situasi secara cermat.

Baca Juga:

“Kami mengimbau kepada seluruh jemaah umrah agar tidak panik. Tetap tenang dan terus berkoordinasi dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) masing-masing untuk memperoleh informasi resmi dan terkini,” ujar Puji Raharjo dalam siaran persnya, Sabtu (28/2).

Ia juga meminta agar seluruh PPIU senantiasa menjalin komunikasi aktif dengan Kantor Urusan Haji (KUH), KJRI Jeddah, maupun KBRI Riyadh guna memastikan setiap perkembangan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.

Eskalasi keamanan Timur Tengah, Kemenhaj pastikan keamanan 58.873 jemaah umrah di Arab Saudi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kemenhaj  Jemaah umrah  Sistem Komputerisasi Pengelolaan Umrah dan Haji Khusus  SISKOPATUH  umrah 
BERITA KEMENHAJ LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp