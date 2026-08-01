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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Eskpansi di Jawa Barat, DAIKIN Proshop Showroom Kedua Hadir di Bandung

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 07:28 WIB
Eskpansi di Jawa Barat, DAIKIN Proshop Showroom Kedua Hadir di Bandung - JPNN.COM
PT Daikin Airconditioning Indonesia (DAIKIN) bermitra dengan PT Semilir Hawa Sejuk resmi membuka DAIKIN Proshop Showroom terbaru di Bandung. Foto: dok DAIKIN

jpnn.com, JAKARTA - PT Daikin Airconditioning Indonesia (DAIKIN) bermitra dengan PT Semilir Hawa Sejuk resmi membuka DAIKIN Proshop Showroom terbaru di Bandung. 

Kehadirannya menjadi DAIKIN Proshop Showroom ke-45 di Indonesia sekaligus showroom kedua di Kota Bandung. 

Presiden Direktur PT Daikin Airconditioning Indonesia Shinji Miyata mengatakan pembukaan DAIKIN Proshop Showroom kedua di Bandung wujud komitmen memperluas jangkauan pemasaran dan layanan AC Home Central DAIKIN.

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“Kami berharap makin banyak masyarakat Bandung dan sekitarnya bisa merasakan solusi tata udara DAIKIN,” ujar Shinji, Jumat (31/7).

DAIKIN Proshop Showroom kedua di Bandung ini tepatnya berada di Jalan Sukamenak No. 87, Bandung. 

Menurut Shinji, pemilihan lokasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan posisi strategis Jalan Sukamenak yang menghubungkan Kota Bandung dengan berbagai wilayah di sekitarnya. 

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“Kami berharap memudahkan masyarakat memperoleh layanan konsultasi, perencanaan, hingga pemasangan sistem tata udara,” kata Shinji.

DAIKIN Proshop merupakan jaringan dealer spesialis DAIKIN yang berfokus pada penyediaan solusi AC Home Central. 

PT Daikin Airconditioning Indonesia (DAIKIN) bermitra dengan PT Semilir Hawa Sejuk resmi membuka DAIKIN Proshop Showroom terbaru di Bandung.

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TAGS   DAIKIN Proshop Showroom  Bandung  Daikin  Hunian 
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