Esok Tanpa Ibu Rilis Official Teaser BIFF 2025 Version, Perjalanan Menghadapi Duka

jpnn.com, JAKARTA - Setelah mengumumkan penayangan perdana, film Esok Tanpa Ibu (Mothernet) di Busan International Film Festival (BIFF) 2025, BASE Entertainment dan Beacon Films merilis official teaser film BIFF 2025 version.

Dalam teaser berdurasi 42 detik tersebut, menampilkan perjalanan keluarga kecil yang harus kehilangan sosok ibu.

Aktor muda Ali Fikry, mendapatkan sorotan utama dengan ditampilkan berbagai lapisan emosinya mulai dari bahagia, sedih, hingga mencari pelarian saat ibunya sedang dalam kondisi kritis.

Dalam official teaser versi BIFF 2025, juga menampilkan Dian Sastrowardoyo dan Ringgo Agus Rahman.

Teaser Esok Tanpa Ibu versi BIFF 2025 makin menyentuh dengan lagu OST berjudul Raih Tanahmu yang dibawakan hara dan Nosstress.

“Melalui official teaser Esok Tanpa Ibu versi BIFF 2025, kami ingin memperkenalkan ke penonton tentang emosi yang hadir di film ini. Sebuah perasaan yang mengajak penonton untuk membayangkan, bagaimana jika esok datang tanpa sosok ibu di sisi kita? Karakter yang diperankan Ali Fikry juga Ringgo Agus Rahman akan menjadi representasi perjalanan emosi tersebut," ungkap produser Shanty Harmayn.

“Film ini ingin mengajak kita untuk menyelami cinta, kehilangan, dan upaya bangkit bersama. Ini akan menjadi sebuah refleksi kisah keluarga yang amat relevan di masa sekarang, ketika orangtua kesulitan berkomunikasi dengan anaknya, dan sang anak merasa perlu lebih dimengerti,” tambah Dian Sastrowardoyo yang turut memproduseri film Esok Tanpa Ibu (Mothernet).

Film Esok Tanpa Ibu (Mothernet) digarap oleh sutradara Malaysia Ho Wi-ding, yang memenangkan Platform Prize di Toronto International Film Festival 2018 melalui film ketiganya.