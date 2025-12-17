Esok Tanpa Ibu Rilis Trailer yang Hangat dan Mengharukan

jpnn.com, JAKARTA - Setelah tayang perdana di JAFF 2025, film Esok Tanpa Ibu (Mothernet) merilis official trailer dan poster yang mengharukan dan hangat.

Menggambarkan dinamika hubungan keluarga kecil Cimot atau Rama bersama kedua orang tuanya, official trailer Esok Tanpa Ibu (Mothernet) menampilkan kedekatan anak remaja bernama Cimot (Ali Fikry) dengan Ibunya (Dian Sastrowardoyo).

Semua kegelisahan dan keceriaan, selalu Cimot bagikan ke sang ibunda. Sementara, Cimot lebih memilih rapat-rapat menyimpan rahasia hidupnya dengan Bapak (Ringgo Agus Rahman).

Namun, kejadian tragis membuat hari-hari bahagia Cimot berubah. Ibunya mengalami koma. Dia pun kehilangan kasih sayang yang selalu merangkulnya. Sementara hubungannya yang canggung dengan Bapak, justru semakin merenggang dan menimbulkan konflik relasi anak-orang tua.

Lagu Jernih dari Kunto Aji dan Raih Tanahmu dari Hara & Nosstres yang ada dalam official trailer Esok Tanpa Ibu (Mothernet) juga mampu memberikan dimensi emosi yang semakin menyentuh.

Momen dramatis terjadi saat Ibu yang tengah koma, kini kembali bisa berinteraksi dengan Cimot dan Bapak, namun dalam wujud kecerdasan buatan (AI). Mampukah wujud baru itu menggantikan kasih Ibu selamanya?

Dalam official poster, dengan indah ditampilkan Dian Sastrowardoyo, Ali Fikry, dan Ringgo Agus Rahman berbaring dalam sebuah taman bunga putih, dengan bingkai

serupa layar gawai yang menjadi representasi film ini, antara kasih sayang yang tumbuh secara manusiawi dan imitasi yang mencoba mensubstitusi.

Disutradarai oleh sutradara Malaysia Ho Wi-ding dari naskah yang ditulis oleh Gina S. Noer, Diva Apresya, dan Melarissa Sjarief, film Esok Tanpa Ibu diproduseri oleh Shanty Harmayn dan Dian Sastrowardoyo.