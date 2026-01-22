Esok Tanpa Ibu Tayang di Bioskop Mulai Hari Ini

jpnn.com, JAKARTA - Film Esok Tanpa Ibu (Mothernet) akhirnya tayang di bioskop Indonesia mulai hari ini, Kamis (22/1).

Karya garapan sutradara asal Malaysia Ho Wi-ding itu dibintangi Ali Fikry, Dian Sastrowardoyo, Ringgo Agus Rahman, Aisha Nurra Datau, dan Bima Sena.

Film Esok Tanpa Ibu (Mothernet) diproduksi oleh BASE Entertainment, Beacon Film, Refinery Media, dan didukung oleh Singapore Film Commission (SFC) dan Infocomm Media Development Authority (IMDA).

Selain berperan, Dian Sastrowardoyo juga memproduseri film itu bersama Shanty Harmayn, sementara naskah film ditulis oleh Gina S. Noer, Diva Apresya, dan Melarissa Sjarief.

Esok Tanpa Ibu hadir sebagai kisah yang akan menghangatkan lewat sebuah kontras ketika kecerdasan buatan (AI) berupaya menggantikan peran seorang Ibu untuk mengasihi dan memberikan empati kepada seorang anak remaja yang kehilangan Ibunya yang tengah mengalami koma berkepanjangan.

Film Esok Tanpa Ibu (Mothernet) menampilkan sebuah kisah yang personal, saat perasaan kehilangan dan duka dari remaja bernama Rama/Cimot dan suami menjadi satu-satunya yang tersisa dalam sebuah keluarga, keduanya mencoba untuk menjalin hubungan yang dekat.

Namun, kecanggungan membuat keduanya justru semakin berjarak. Sebuah situasi yang sebelumnya selalu direkatkan oleh kehadiran sang Ibu.

Kehilangan sosok Ibu yang mengalami koma di usia yang sangat muda, membuat Cimot akhirnya mencoba segala cara. Termasuk dengan menggantikan peran Ibu lewat sebuah kecerdasan buatan (AI) yang dirancang khusus oleh temannya.