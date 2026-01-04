Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Espanyol vs Barcelona: Olmo & Lewandowski Bawa Blaugrana Menang 2-0

Minggu, 04 Januari 2026 – 08:42 WIB
Espanyol vs Barcelona: Olmo & Lewandowski Bawa Blaugrana Menang 2-0 - JPNN.COM
Robert Lewandowski (kiri) melakukan selebrasi setelah mencetak gol kedua Barcelona dalam pertandingan Liga Spanyol 2025/26 lawan Espanyol di RCDE Stadium pada Minggu (4/1/2026). Antara/X.com/LaLiga

jpnn.com - JAKARTA - Barcelona memenangkan Derby Catalunya seusai mengalahkan Espanyol 2-0 pada laga pekan ke-19 Liga Spanyol 2025/26 di RCDE Stadium, Minggu dini hari WIB.

Blaugrana memastikan kemenangan dalam Derby Catalunya itu lewat dua gol di menit-menit akhir yang dicetak Dani Olmo dan Robert Lewandowski.

Kemenangan itu membuat El Barca makin kukuh di puncak klasemen sementara Liga Spanyol dengan 49 poin. Barcelona unggul tujuh angka dari Real Madrid di posisi kedua.

Baca Juga:

Real Madrid baru akan bertanding saat menjamu Real Betis pada Minggu pukul 22.15 WIB.

Sementara itu, Espanyol harus puas berada di peringkat lima dengan koleksi 33 poin, demikian dilansir laman resmi LaLiga.

Pada laga di RCDE Stadium, Espanyol lebih dahulu mengambil inisiatif serangan.

Baca Juga:

Roberto Fernandez nyaris membawa tuan rumah unggul pada menit ke-19, tetapi tembakannya dari dalam kotak penalti masih mampu diamankan Kiper Barcelona Joan Garcia.

Barcelona merespons melalui aksi individu Lamine Yamal, tetapi sepakan pemain muda itu dari sisi kanan masih melebar.

Barcelona memenangkan Derby Catalunya seusai mengalahkan Espanyol 2-0 pada laga pekan ke-19 Liga Spanyol 2025/26

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   espanyol vs barcelona  Blaugrana  Dani Olmo  Lewandowski  Liga Spanyol 
BERITA ESPANYOL VS BARCELONA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp