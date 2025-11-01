Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga

Esports Sumbang Medali di Asian Youth Games 2025

Sabtu, 01 November 2025 – 15:39 WIB
Esports Sumbang Medali di Asian Youth Games 2025 - JPNN.COM
Atlet muda Esports, Michael Julius Cezar, sukses meraih medali perak dari nomor eFootball Console. Foto: dok PBESI

jpnn.com, JAKARTA - Kontingen Indonesia kembali menambah pundi medali dalam ajang Asian Youth Games (AYG) ke-3 di Bahrain 2025.

Prestasi membanggakan kali ini datang dari arena digital, yang mana atlet muda Esports, Michael Julius Cezar, sukses meraih medali perak dari nomor eFootball Console.

Pencapaian ini menandai sebuah terobosan bersejarah dan menjadi bukti keseriusan Indonesia dalam mengembangkan ekosistem olahraga modern.

Dalam perjalanannya, Michael Julius Cezar menunjukkan performa yang sangat stabil di babak penyisihan grup, melaju tanpa kebobolan satu gol pun dalam empat pertandingan.

Di partai puncak, Michael berhadapan dengan atlet tangguh dari Thailand, Sirawut Rungratsikul. Meski telah berjuang maksimal, Michael harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 0-3.

Pelatih Kepala Timnas Esports Indonesia, Richard Permana, memuji perjuangan atletnya dan menegaskan bahwa kontribusi dari cabang Esports merupakan tambahan yang sangat membanggakan bagi perolehan medali Indonesia secara keseluruhan.

Ketua Umum Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI), Budi Gunawan, menyambut gembira pencapaian ini dan menegaskan bahwa prestasi tersebut adalah hasil dari pembinaan yang terstruktur.

"Prestasi ini adalah bukti nyata dari komitmen PB ESI dalam melakukan pembinaan atlet secara sistematis dan berjenjang," ujar Budi Gunawan.

eSports  Turnamen eSports  Budi Gunawan  PBESI 
