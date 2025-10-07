Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Etanol Bikin BBM Boros dan Mesin Cepat Rusak? Ini Kata Pakar Energi

Selasa, 07 Oktober 2025 – 06:57 WIB
Ilustrasi BBM. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Kekhawatiran Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU milik swasta seperti BP-AKR, Shell dan VIVO terhadap kandungan etanol dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) dasar atau base fuel milik Pertamina tidak berdasar secara teknis.

Mereka menyebut kadar etanol sebesar 3,5 persen justru tergolong aman dan sesuai standar internasional, bahkan membawa manfaat bagi lingkungan.

Guru Besar Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (ITB), Tri Yus Widjajanto, mengatakan kandungan energi etanol memang lebih rendah dibandingkan dengan bensin, yakni rentang 26,8—29,7 megajoule per kilogram (MJ/kg), sedangkan bensin sekitar 40 MJ/kg. 

Namun, hal itu tidak berpengaruh apapun terhadap mesin dan performa kendaraan.

“Jadi, kalau kandungan etanolnya hanya 3,5 persen, energi yang turun hanya sekitar satu persen. Artinya, daya mesin hanya berkurang sekitar satu persen, dan itu tidak akan terasa," kata Tri dikutip Selasa (7/10).

Menurut Tri, kandungan etanol pada BBM tidak akan lebih boros pada kendaraan.

"Tetapi, penurunan daya baru terasa kalau sudah mencapai dua persen akan dirasakan oleh pengendara. Jadi, kalau cuma satu persen, tidak akan berpengaruh ke konsumsi bahan bakar maupun tarikan (performa) kendaraan,” ujar Tri.

Tri menyebut etanol diketahui memiliki nilai research octane number (RON) tinggi, yakni sekitar 110–120. Alhasil, dengan penambahan etanol sebesar 3,5 persen ke dalam bensin, RON dapat meningkat sebesar 3,85–4,2 poin. Kandungan etanol ini dinilainya berada jauh di bawah ambang batas yang umum digunakan banyak negara. 

