Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Etape 8 Tour de Entete 2025 Ende-Bajawa Mengesankan, Ada Pembalap yang Beli Kopi

Sabtu, 20 September 2025 – 07:13 WIB
Etape 8 Tour de Entete 2025 Ende-Bajawa Mengesankan, Ada Pembalap yang Beli Kopi - JPNN.COM
Para pemenang Etape 8 Tour de Entete 2025. Foto: source for JPNN

jpnn.com - BAJAWA - Pembalap Filipina John Patrick Sarmiento Pagtalunah finis pertama pada etape atau stage 8 Tour de Entete 2025 Ende-Bajawa, Jumat (19/9).

John menyelesaikan etape yang kebanyakan menyusuri pantai itu dengan catatan waktu tiga jam 28 menit 58 detik.

Menyusul di urutan kedua Joseph Babaan Javiniar dan Muhammad Abdurarahman di posisi ketiga.

Baca Juga:

Etape 8 dengan titik start di depan rumah jabatan Wakil Bupati Ende Dominggus Minggu Merre.

Setelah melintasi Kota Ende sejauh 8 kilometer diadakan realstar dan 56 riders berpacu menuju Bajawa.

Menyusuri pantai selatan Nangapenda, dengan lautan biru terbentang luas. Garis pantai nan indah itu hingga memasuki Nangaroro, Kabupaten Nagekeo. Selepas dari itu, para pembalap harus memasuki jalan tanjakan yang cukup panjang. Namun, semua pembalap bisa menyelesaikan dengan baik.

Baca Juga:

Ada dua tanjakan menjadi titik utama dalam lomba. Tanjakan itu diselesaikan dengan baik oleh Joseph Bababaan Javiniar yang mendapat poin 20 mengalahkan raja tanjakan Muhammad Herlangga.

Lintasan Etape 8 cukup menyenangkan karena melintasi pesisir pantai dan menanjak ke gunung dengan lekukan alam nan indah memanjakan mata para pembalap. Sepanjang jalan masyarakat memberi dukungan, menyemangati dengan teriakan-teriakan.

Lintasan pada Etape 8 Tour de Entete 2025 sangat menyenangkan dengan pemandangan pantai nan indah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tour de Entete 2025  balap sepeda  Ende  Bajawa  Kopi Bajawa 
BERITA TOUR DE ENTETE 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp