Etape Ketiga MAXI Tour Boemi Nusantara: Jelajahi Surga Wisata di Gerbang Sumatera

jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Keseruan touring eksploratif MAXI Tour Boemi Nusantara 2026 terus berlanjut. Setelah menyambangi Toba Samosir, Sumatera Utara dan Bengkulu, kini rombongan memasuki etape ketiga, yaitu Bandar Lampung.

Perjalanan bertajuk MTBN itu digelar pada 8–11 Mei 2026 dengan rute Jakarta-Lampung sejauh lebih dari 500 kilometer.

Kali ini, Yamaha menggandeng komunitas Journalist MAX Community (JMC) yang terdiri atas para awak media, untuk ikut merasakan pengalaman touring menggunakan lini skutik premium MAXI Yamaha.

Sebanyak 28 anggota JMC ambil bagian dalam perjalanan yang tidak hanya menawarkan sensasi berkendara jarak jauh, tetapi juga pengalaman menikmati keindahan alam dan budaya khas Bumi Ruwa Jurai.

Business Head PT. Lautan Teduh Interniaga Lampung, Yagi Adisuseno mengatakan antusiasme masyarakat dan komunitas MAXI Yamaha di Lampung terhadap gelaran MTBN sangat tinggi.

Menurut dia, kegiatan tersebut bukan sekadar ajang touring dan silaturahmi, tetapi juga menjadi cara untuk memperkenalkan potensi wisata Lampung kepada masyarakat luas.

“Melalui MTBN, kami ingin menunjukkan bahwa Lampung punya banyak destinasi menarik yang layak dieksplorasi,” ujar Yagi.