JPNN.com - Daerah

Eticha Ditemukan Tewas Bersimbah Darah di Rumahnya di Minas

Kamis, 05 Februari 2026 – 09:05 WIB
Polisi melakukan olah TKP di rumah korban. Foto: source for JPNN.

jpnn.com - SIAK - Seorang wanita ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya, di Jalan Lintas Minas–Perawang Km 02, Kampung Minas Timur, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Rabu (4/2) siang.

Korban diketahui bernama Eticha Wina Ulina br Sihombing, seorang wirausaha.

“Korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa sekitar pukul 14.30 WIB oleh adik kandungnya yang datang ke rumah korban,” kata Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar Kamis (5/2).

Berdasarkan keterangan awal, saksi masuk ke rumah setelah mendapati pintu dalam keadaan tertutup.

Di dalam rumah, saksi menemukan korban tergeletak di antara dapur dan ruang tengah dengan kondisi tubuh bersimbah darah. Saat dicek, korban sudah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Peristiwa tersebut langsung dilaporkan ke Polsek Minas.

Petugas datang ke lokasi sekitar pukul 14.46 WIB dan langsung mengamankan tempat kejadian perkara (TKP).

“Terdapat indikasi awal adanya kekerasan. Namun, kami masih menunggu hasil pemeriksaan medis untuk memastikan penyebab kematian korban,” kata Sepuh.

