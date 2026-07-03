EU-ABC Nilai Sinergi Lintas Sektor Jadi Kunci Sukses Ketahanan Gizi

jpnn.com, JAKARTA - Para pemimpin bisnis Eropa menyerukan penguatan kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta guna peningkatan ketahanan gizi, pola hidup sehat, dan akses layanan kesehatan preventif di ASEAN.

Seruan tersebut disampaikan dalam forum yang mempertemukan pembuat kebijakan Indonesia, pakar kesehatan masyarakat dan pelaku industri pada peluncuran laporan kesehatan terbaru ASEAN yang diterbitkan oleh EU-ASEAN Business Council (EU-ABC).

Laporan bertajuk Health, Nutrition & Lifestyle : Boosting ASEAN’s Health and Economic Resilience Through a Life-Course Framework menyoroti pentingnya pendekatan kebijakan berbasis siklus kehidupan (life-course approach) untuk memperkuat ketahanan kesehatan dan ekonomi kawasan.

Direktur Eksekutif, EU-ASEAN Business Council Chris Humphrey menyatakan dalam laporan ini menggarisbawahi tiga pilar strategis utama, yakni ketahanan gizi, penerapan gaya hidup sehat, dan penguatan praktik perawatan mandiri (self-care), sebagai fondasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang lebih sehat dan produktif.

Dia menjelaskan kesehatan preventif diposisikan sebagai investasi strategis yang tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Namun, juga berkontribusi terhadap pengurangan beban pembiayaan kesehatan, peningkatan produktivitas tenaga kerja serta penguatan daya saing ekonomi ASEAN dalam jangka panjang.

Peluncuran laporan ini berlangsung seiring dengan komitmen Indonesia dalam memperkuat agenda kesehatan dan gizi nasional.

Menurut Chris, upaya Indonesia untuk meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat, mulai dari inisiatif berskala besar seperti program Makan Bergizi Gratis menunjukkan bahwa prioritas yang ditetapkan sudah berada di jalur yang tepat.