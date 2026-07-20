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JPNN.com - Entertainment - Musik

Euforia Final Piala Dunia 2026, Lagu Ciptaan Marcos Tjung Ikut Menggema di Medsos

Senin, 20 Juli 2026 – 17:17 WIB
Euforia Final Piala Dunia 2026, Lagu Ciptaan Marcos Tjung Ikut Menggema di Medsos - JPNN.COM
Marcos Tjung, pendiri label MTjung Production. Foto: Instagram

jpnn.com, JAKARTA - Karya musisi Indonesia kembali mencuri perhatian di panggung internasional. Lagu World Cup 2026 yang diciptakan Marcos Tjung yang dirilis melalui label MTjung Production, turut menggema saat kemeriahan Final Piala Dunia 2026.

Lagu yang dibawakan oleh DJ Twilight, salah satu talenta di bawah naungan MTjung Production, digunakan dalam unggahan media sosial setelah Timnas Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026.

Penggunaan lagu tersebut menjadi momen istimewa karena mengiringi euforia kemenangan salah satu tim nasional terbesar di dunia.

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Mengusung irama energik dengan sentuhan musik elektronik, World Cup 2026 memang diciptakan untuk membangkitkan semangat kompetisi sepak bola dunia.

Lagu tersebut mengangkat perjuangan para pemain, antusiasme suporter, hingga semangat persatuan yang lahir dari olahraga paling populer di dunia.

Marcos Tjung mengatakan bahwa lagu itu dibuat sebagai bentuk apresiasi terhadap sepak bola yang mampu menyatukan berbagai bangsa tanpa memandang perbedaan bahasa, budaya, maupun latar belakang.

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"Melalui lagu World Cup 2026, saya ingin menghadirkan semangat kebersamaan, sportivitas, dan mimpi yang dirasakan seluruh pecinta sepak bola di dunia. Musik memiliki kekuatan untuk menyatukan orang-orang, sama seperti sepak bola," ungkap Marcos Tjung dalam keterangan resmi.

Sementara itu, DJ Twilight berhasil membawakan lagu tersebut dengan karakter yang penuh energi sehingga mampu menghadirkan atmosfer stadion yang meriah.

Lagu World Cup 2026 yang diciptakan Marcos Tjung yang dirilis melalui label MTjung Production, turut menggema saat kemeriahan Final Piala Dunia 2026.

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TAGS   Marcos Tjung  Piala Dunia  Piala Dunia 2026  DJ Twilight 
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