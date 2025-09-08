Close Banner Apps JPNN.com
Euforia Hari Terakhir Pestapora 2025

Senin, 08 September 2025 – 07:17 WIB
Euforia Hari Terakhir Pestapora 2025 - JPNN.COM
Penyanyi asal Malaysia, Siti Nurhaliza tampil dalam Pestapora 2025 di kawasan Gambir Expo Kemayoran, Jakarta pada Minggu (7/9). Foto: Dok. Pestapora

jpnn.com, JAKARTA - Hari terakhir Pestapora 2025 pada Minggu (7/9) menjadi penutup manis bagi tiga hari perayaan musik di Indonesia.

Sejak pagi hari, ribuan penonton kembali memadati Gambir Expo & Hall D2 JIExpo Kemayoran, menikmati penampilan spesial dari musisi lintas genre, kolaborator komunitas, hingga kejutan-kejutan yang hanya bisa ditemui di Pestapora 2025.

Gelombang euforia hadir sejak pagi hingga malam, ketika musisi-musisi favorit tampil membawakan karya-karya mereka di 18 area pertunjukan.

Interaksi hangat antara penampil dan penonton menciptakan atmosfer penuh kebersamaan yang telah menjadi ciri khas Pestapora setiap tahunnya.

Nama-nama besar turut memperkuat panggung di hari terakhir, mulai dari Dato’ Sri Siti Nurhaliza yang tampil memukau dengan suara khasnya, Maliq & D’Essentials dengan aransemen penuh energi, hingga Ari Lasso yang sukses membawa nostalgia bersama penonton.

Yura Yunita dan Barasuara juga menghadirkan momen-momen istimewa yang menjadi perbincangan hangat sepanjang malam.

Euforia Hari Terakhir Pestapora 2025

Tidak hanya di panggung utama, semarak festival juga hadir lewat area komunitas. Salah satunya adalah Pecapowa, area khusus anak-anak yang menghadirkan ruang bermain sekaligus panggung pentas mini.

TAGS   Pestapora 2025  Pestapora  Festival Pestapora 2025  Siti Nurhaliza  
