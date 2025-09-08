Euforia Hari Terakhir Pestapora 2025
jpnn.com, JAKARTA - Hari terakhir Pestapora 2025 pada Minggu (7/9) menjadi penutup manis bagi tiga hari perayaan musik di Indonesia.
Sejak pagi hari, ribuan penonton kembali memadati Gambir Expo & Hall D2 JIExpo Kemayoran, menikmati penampilan spesial dari musisi lintas genre, kolaborator komunitas, hingga kejutan-kejutan yang hanya bisa ditemui di Pestapora 2025.
Gelombang euforia hadir sejak pagi hingga malam, ketika musisi-musisi favorit tampil membawakan karya-karya mereka di 18 area pertunjukan.
Interaksi hangat antara penampil dan penonton menciptakan atmosfer penuh kebersamaan yang telah menjadi ciri khas Pestapora setiap tahunnya.
Nama-nama besar turut memperkuat panggung di hari terakhir, mulai dari Dato’ Sri Siti Nurhaliza yang tampil memukau dengan suara khasnya, Maliq & D’Essentials dengan aransemen penuh energi, hingga Ari Lasso yang sukses membawa nostalgia bersama penonton.
Yura Yunita dan Barasuara juga menghadirkan momen-momen istimewa yang menjadi perbincangan hangat sepanjang malam.
Tidak hanya di panggung utama, semarak festival juga hadir lewat area komunitas. Salah satunya adalah Pecapowa, area khusus anak-anak yang menghadirkan ruang bermain sekaligus panggung pentas mini.