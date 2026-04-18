Euforia Peserta Warnai wondr Kemala Run 2026, dari Artis hingga Pelari Mancanegara

Senin, 20 April 2026 – 00:24 WIB
Peserta Wondr Kemala Run 2026 di Gianyar, Bali. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, GIANYAR - Gelaran wondr Kemala Run 2026 yang digagas oleh Yayasan Kemala Bhayangkari di bawah kepemimpinan Juliati Listyo Sigit Prabowom berlangsung meriah dengan euforia antusias peserta dari berbagai kalangan, mulai dari publik figur, anggota Polri, masyarakat umum, hingga turis mancanegara.

Ajang lari yang digelar di Gianyar, Bali dan diketuai oleh Deni Agus Suryonugroho ini tak hanya menjadi kompetisi olahraga, tetapi juga menghadirkan pengalaman berkesan melalui keindahan alam dan nuansa budaya lokal.

Salah satu publik figur yang turut ambil bagian adalah Febby Rastanty. Ia mengikuti kategori half marathon (21 kilometer) dan mengaku puas meski harus menghadapi rute yang menantang.

“Perasaannya senang banget, puas banget. Pemandangannya bagus banget, tapi track-nya gila. Capek banget tanjakannya. Apalagi setelah kilometer 17, saat lagi capek-capeknya langsung dapat tanjakan yang benar-benar naik banget,” ujar Febby.

Meski demikian, dia tetap mengapresiasi penyelenggaraan acara yang dinilai rapi dan nyaman bagi para pelari.

“Semua acara berjalan rapi, on time, dan bersih. Rutenya juga clear, jadi pelari bisa lari dengan nyaman,” ujar dia.

Antusiasme juga datang dari jajaran kepolisian daerah. Perwakilan Polda Kepulauan Bangka Belitung, Kombes Ronald Sipayung menyebut pihaknya mengirimkan sekitar 100 peserta gabungan, mulai dari atlet profesional, anggota TNI-Polri, Bhayangkari hingga masyarakat.

“Alhamdulillah seluruh atlet kami sudah finish, baik 21K, 10K maupun 5K. Ini sangat menarik dan menantang karena kita dihadapkan dengan situasi alam yang luar biasa, ditambah animo masyarakat yang tinggi serta penampilan budaya sepanjang rute,” ungkapnya.

Kegiatan wondr Kemala Run 2026 sukses digelar dan diramaikan peserta dari berbagai kalangan.

