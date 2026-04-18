Euforia Piala Dunia 2026 Makin Dekat, TVRI Ajak Warga Ikut ‘Bola Gembira’

jpnn.com - Euforia Piala Dunia 2026 mulai menggeliat di Tanah Air. Sebagai pemegang hak siar resmi, TVRI memastikan seluruh pertandingan dapat dinikmati oleh masyarakat luas.

TVRI bersiap menjadi jembatan utama bagi masyarakat untuk menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut.

Lembaga penyiaran publik itu tak sekadar menyiarkan pertandingan, tetapi juga menyiapkan gerakan nasional bertajuk 'Bola Gembira' untuk membawa atmosfer pesta sepak bola ke seluruh penjuru Indonesia.

Direktur Pengembangan dan Usaha LPP TVRI Retno Wulan Kartiko Purbodjati menegaskan komitmen pihaknya dalam menghadirkan tayangan yang bisa dijangkau semua kalangan, tanpa terkecuali.

"Sebagai lembaga penyiaran publik, kami berkomitmen menghadirkan tayangan berkualitas yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk seluruh pertandingan Piala Dunia 2026."

"Kampanye Bola Gembira ini juga sejalan dengan arahan Presiden agar euforia sepak bola dunia bisa dirasakan hingga ke daerah-daerah yang selama ini terbatas aksesnya," ucap Wulan.

Melalui program tersebut, TVRI ingin mendorong masyarakat untuk merayakan Piala Dunia 2026 secara kolektif.

Salah satu bentuk konkretnya ialah program nonton bareng resmi yang bisa diikuti oleh pelaku usaha maupun pengelola fasilitas publik.