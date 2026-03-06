eufy Robot Vacuum Omni C28, Solusi Kebersihan Rumah Tangga All in One

jpnn.com, JAKARTA - eufy, lini smart home dari Anker Innovations memperkenalkan eufy Robot Vacuum Omni C28, solusi pembersihan all-in-one yang dirancang untuk rumah tangga modern yang sibuk, terutama keluarga dengan anak kecil maupun hewan peliharaan.

Teknologi rumah tangga pintar semakin relevan untuk membantu menjaga keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan pengelolaan rumah.

Robot vacuum seperti Omni C28 hadir sebagai solusi modern yang membantu meringankan pekerjaan domestik sehari-hari, mulai dari membersihkan remah makanan, debu, hingga noda lantai sehingga para ibu bisa lebih fokus pada pekerjaan, keluarga, maupun waktu berkualitas bersama anak.

"Melalui inovasi seperti eufy Robot Vacuum Omni C28, kami ingin membantu keluarga Indonesia menjaga rumah tetap bersih tanpa harus menghabiskan energi untuk pekerjaan rumah tangga yang repetitif,” ujar Flame Xia, Indonesia Country Manager of Anker Innovations Limited.

“Dengan teknologi pembersihan otomatis dan sistem yang hampir sepenuhnya hands-free, pengguna dapat memiliki lebih banyak waktu untuk fokus pada hal yang lebih penting, baik itu pekerjaan, keluarga, maupun waktu bersama anak," imbuhnya.

Didukung oleh HydroJet™ Self-Clean Roller Mop, Omni C28 menghadirkan performa one-pass clean, bersih dalam sekali jalan, yang cocok untuk mengatasi kekotoran rumah sehari-hari.

Menggabungkan kemudahan hands-free dengan teknologi terkini, perangkat ini membantu keluarga menikmati rumah yang bersih tanpa perlu pengawasan konstan.

HydroJet™ Self-Clean Roller Mop adalah Self-Cleaning Real-Time, teknologi ini memberikan hasil nyata, baik itu tumpahan jus di dapur setelah sarapan, jejak kaki berlumpur saat anak bermain di luar ketika hujan, atau noda saus membandel di area makan, eufy Robot Vacuum Omni C28 memastikan setiap permukaan tetap bersih.