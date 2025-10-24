Eurofragance Perkenalkan Olivante, Bahan Inovatif Terbaru untuk Parfum Premium

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan multinasional Eurofragance akan meluncurkan bahan parfum eksklusif terbaru keempat, yaitu Olivante di pameran ajang Beautyworld Middle East yang berlangsung di Dubai pada 27 Oktober 2025.

Produsen captive asal Spanyol ini merancang Olivante untuk memberikan kesan mewah pada berbagai komposisi parfum.

Aroma mewah pada produk parfum terwujud berkat campuran berbagai bahan. Olivante menawarkan perpaduan aroma lewat cara-cara yang berkelanjutan.

Di Indonesia, Eurofragance hadir melalui PT Euronindo Fragrance, sebuah perusahaan yang diakuisisi pada 2023. Sebelumnya, Eurofragance telah merambah pasar lokal lewat kerja sama yang terjalin dengan mitra lokal.

“Indonesia merupakan negara yang berkembang pesat. Kini, saatnya bagi kami untuk meningkatkan investasi di sebuah pasar yang telah dirambah Eurofragance lebih dari 20 tahun lalu,” kata Pendiri Eurofragance Santiago Sabatees.

Sebagai pemimpin pasar global yang menghadirkan parfum bergaya Timur Tengah, Eurofragance melansir Olivante untuk melengkapi pilihan bahan parfum yang menghasilkan aroma mewah, ciri khas dari produk parfum khas kawasan Teluk Arab.

Aroma fenol, bau yang mirip seperti minyak kastor, sering kali ditemui pada parfum mukhallat, dan Olivante memiliki banyak karakteristik seperti ini.

Meski terinspirasi dari Timur Tengah, Olivante juga cocok digunakan untuk parfum bergaya Barat.