Evakuasi KRL Masih Dilakukan, KAI: Keselamatan Diutamakan

Rabu, 29 April 2026 – 04:50 WIB
Petugas mengevakuasi bangkai gerbong kereta api yang mengalami tabrakan pada Senin malam (27/4). Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Proses evakuasi sarana KRL seusai mengalami tabrakan di Stasiun Bekasi Timur masih berlangsung.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyatakan evakuasi mengutamakan keselamatan petugas serta memastikan penanganan dilakukan secara cepat dan tepat.

"Hingga saat ini proses evakuasi sarana KRL masih terus dilakukan di lokasi," kata Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba dalam keterangan, Selasa malam.

Dia mengatakan penanganan dijalankan secara bertahap dengan penuh kehati-hatian dan memastikan seluruh aspek keselamatan terpenuhi sebelum operasional kembali dijalankan.

Anne juga mengatakan fokus utama saat ini adalah memastikan proses evakuasi berjalan dengan aman dan terkoordinasi.

“Tim di lapangan terus melakukan evakuasi dengan kehati-hatian. Kami memastikan perjalanan hanya akan dijalankan setelah seluruh aspek keselamatan terpenuhi,” ujarnya.

Pada Rabu (29/4) pagi, menurut Anne, perjalanan KRL masih akan dibatasi hanya sampai Stasiun Bekasi.

Seiring perkembangan penanganan di lapangan, layanan direncanakan dapat kembali berjalan secara bertahap hingga lintas Bekasi–Cikarang pada siang hari.

KRL  KAI  Krl Commuter Line  tabrakan KRL vs KA Argo Bromo 
