Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

Evakuasi Pesawat ATR, TNI AU Kerahkan Heli Caracal dan Boeing

Selasa, 20 Januari 2026 – 11:25 WIB
Evakuasi Pesawat ATR, TNI AU Kerahkan Heli Caracal dan Boeing - JPNN.COM
Tim SAR Gabungan menunjukkan serpihak pesawat ATR 42-500 di sekitar lokasi kecelakaan jatuhnya pesawat naas tersebut di wilayah Taman Nasional Bantimurung-Bulsaraung Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Minggu (18/1/2026). ANTARA/HO-Dokumentasi BPBD Makassar.

jpnn.com, JAKARTA - TNI AU membantu evakuasi korban dan puing pesawat ATR 42-500 yang jatuh di Lereng Gunung Bulusaraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan.

TNI AU mengerahkan helikopter H225M Caracal dan pesawat Boeing guna membantu tim search and rescue (SAR).

"Helikopter Caracal bertugas untuk prajurit Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat) bersama personel Basarnas ke lokasi kejadian, Senin (19/1)," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama I Nyoman Suadnyana, Selasa.

Baca Juga:

I Nyoman melanjutkan dari titik penurunan, pasukan Korpasgat dan personel Basarnas direncanakan langsung ke lokasi jatuhnya pesawat.

"Tim disiapkan untuk mempercepat proses evakuasi korban sekaligus mendorong distribusi logistik bagi tim SAR gabungan," kata I Nyoman.

Tidak hanya helikopter, TNI AU juga mengerahkan pesawat Boeing 737-200 dari Skadron Udara 5.

Baca Juga:

"Pesawat tersebut melaksanakan misi pengawasan udara untuk membantu pemetaan area jatuhnya pesawat, memantau perkembangan kondisi lapangan, serta menentukan zona prioritas evakuasi di kawasan pegunungan," kata I Nyoman.

Hingga saat ini proses evakuasi yang dilakukan tim SAR gabungan masih berlangsung.

TNI AU membantu evakuasi korban dan puing pesawat ATR 42-500 yang jatuh di Lereng Gunung Bulusaraung, Kabupaten Pangkep, Sulsel.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   TNI AU  Pesawat ATR-72  pesawat ATR 42-500  Boeing  Helikopter Caracal 
BERITA TNI AU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp