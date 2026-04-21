Evaluasi Kinerja PPPK Paruh Waktu melalui Uji Kompetensi pakai Sistem CAT

jpnn.com - TUBAN – Evaluasi kinerja PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dilakukan melalui uji kompetensi menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

Diketahui, terdapat 693 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (P3K PW) di lingkup Pemkab Tuban yang sudah bekerja selama 3 bulan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tuban Fien Roekmini Koesnawangsih mengatakan pelaksanaan uji kompetensi berdasarkan KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025 yang mengamanatkan evaluasi kinerja PPPK Paruh Waktu dilakukan secara berkala triwulan maupun tahunan.

"Adanya regulasi tersebut, PPPK paruh waktu wajib menjalani evaluasi kinerja secara terukur salah satu instrumennya ialah uji kompetensi ini," katanya di Tuban, Senin (20/4).

Dalam pelaksanaannya, kata dia, seluruh peserta dibagi menjadi beberapa sesi pada 20 sampai 23 April dimulai penilaian kompetensi teknis administratif terkait tugas yang telah dijalankan selama tiga bulan terakhir sebagai evaluasi kinerja pegawai.

Kemudian uji kompetensi dilakukan menggunakan sistem CAT yang mengedepankan prinsip objektivitas, ketepatan, dan kecepatan hasil.

Hasil CAT akan diintegrasikan dengan berbagai aspek penilaian kinerja lainnya seperti perilaku kerja untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan SDM di lingkungan Pemkab Tuban semakin berbasis data dan terukur.

"Tujuan utama uji kompetensi ini memperoleh gambaran nyata terkait kompetensi masing-masing PPPK paruh waktu untuk mendukung kinerja organisasi secara keseluruhan," katanya.