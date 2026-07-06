Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Evaluasi Program Prioritas Diperketat, Purbaya Pastikan Tak Ada Celah Penyelewengan

Senin, 06 Juli 2026 – 15:16 WIB
Evaluasi Program Prioritas Diperketat, Purbaya Pastikan Tak Ada Celah Penyelewengan - JPNN.COM
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah terus melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap program prioritas pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.

Purbaya memastikan pelaksanaan program tersebut semakin efisien dan tepat sasaran.

Menurut Menkeu, setiap inisiatif baru memiliki tantangan tersendiri pada tahap awal pelaksanaannya.

Baca Juga:

Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan serta penyempurnaan secara berkala di lapangan.

Pemerintah sendiri telah mengambil sejumlah langkah konkret, mulai dari efisiensi anggaran, memperkuat mekanisme pengawasan, hingga meningkatkan koordinasi antarinstansi.

Langkah tersebut diambil demi memastikan penggunaan anggaran negara berjalan lebih akuntabel.

Baca Juga:

Menkeu menegaskan pemerintah sangat terbuka terhadap evaluasi dan tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan program-program strategis tersebut.

"Yang terpenting adalah setiap kelemahan segera diperbaiki dan pengawasannya diperkuat," kata Purbaya dikutip dari keterangan tertulis, Senin (6/7).

Purbaya menyatakan pemerintah terus melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap program prioritas pemerintah, termasuk MBG dan Kopdes Merah Putih.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   APBN  purbaya  program prioritas  Anggaran  penyelewengan anggaran 
BERITA APBN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp