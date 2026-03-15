JPNN.com - Otomotif - Motor

Evalube Kembali Gelar “My Ramadan My Charity 2026” di 3 Kota

Minggu, 15 Maret 2026 – 06:02 WIB
Evalube Kembali Gelar “My Ramadan My Charity 2026” di 3 Kota - JPNN.COM
My Ramadan My Charity 2026 oleh Evalube. Foto: evalube

jpnn.com, JAKARTA - Menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Evalube kembali menjalankan program sosial tahunan bertajuk “My Ramadan My Charity 2026.”

Kegiatan sosial itu digelar serentak di tiga kota, yakni Padang, Yogyakarta, dan Lombok, pada periode 26 Februari hingga 10 Maret 2026.

Program menjadi wujud komitmen Evalube untuk terus berbagi dan hadir lebih dekat dengan masyarakat, khususnya di bulan penuh berkah.

Dalam kegiatan tersebut, perusahaan menyalurkan santunan kepada panti asuhan serta ratusan anak yatim piatu, berupa perlengkapan sekolah dan bantuan dana tunai untuk mendukung kegiatan pendidikan.

Rangkaian kegiatan dilaksanakan di tiga panti asuhan, yakni Panti Asuhan Ashabil Rayyan di Padang, Panti Asuhan Yatim Putra Islam An-Nur di Yogyakarta, serta LKSA Al Hidayah di Lombok.

Penyerahan santunan dilakukan secara simbolis oleh perwakilan manajemen Evalube, bersama para distributor resmi di masing-masing wilayah.

Commercial Director Evalube, Yomie Harlin, mengatakan bahwa program ini telah menjadi agenda rutin perusahaan sejak 2020.

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bentuk rasa syukur atas perjalanan dan pencapaian perusahaan hingga saat ini.

Menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Evalube kembali menjalankan program sosial tahunan bertajuk “My Ramadan My Charity 2026.”

Evalube  My Ramadan My Charity 2026  program sosial Evalube  Oli Evalube 
