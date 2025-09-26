Evan Dimas Menjelaskan Alasan Masih Mau Main di Pertandingan Tarkam, Oh Ternyata

jpnn.com - JAKARTA – Mantan Pemain Timnas Indonesia Evan Dimas Darmono saat ini sedang fokus melatih pemain-pemain muda di Sanggar Saraswati di Tulungagung, Jawa Timur.

Banyak warganet yang menyayangkan pilihan Evan Dimas untuk vakum dari karier sepak bola.

Pasalnya, Evan merupakan salah satu pemain yang membawa Timnas Indonesia U-19 menjuarai Piala AFF U-19 pada 2013.

Saat itu, ia dan rekan-rekan seangkatannya di timnas U-19 digadang-gadang merupakan generasi emas sepak bola Indonesia.

Merespons hal itu, Evan Dimas menilai banyaknya komentar warganet yang menyayangkan pilihannya untuk vakum dari karir sepak bola adalah hal yang wajar.

“Kalau saya wajar saja ya, banyak orang berpendapat, itu bebas. Ya saya senang aja, lihat komentar, ada komentar seperti ini, seperti itu, bagi saya motivasi, Mas ya,” kata Evan saat ditemui usai mengikuti acara coaching clinic bersama tim Jepang Nagoya Grampus di Jakarta, Jumat (26/9).

“Bagi saya motivasi untuk mengoreksi perjalanan saya, mungkin ke depannya bisa lebih baik lagi.”

“Ya menurut saya generasi emas bukan tentang saya bermain bola saja, generasi emas adalah ketika kita bisa bermanfaat buat orang lain. Menurut saya itu juga generasi emas,” lanjut dia.